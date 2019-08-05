ЦИК Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты выборов

Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов из-за необходимости уточнить данные в одном округе, сообщила член ЦИК Ольга Желтова.

"Центральная избирательная комиссия констатирует невозможность установления комиссией результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля в одномандатном избирательном округе в отведенный законом срок, не позднее чем на 15-й день голосования, то есть до 5 августа включительно", — сказала она на заседании, трансляцию которого вел телеканал "Громадское".

Она добавила, что комиссия обязала избирком 210-го округа "не позже 16.00 6 августа 2019 года транспортировать всю необходимую документацию в Центризбирком". Указанный округ находится в Черниговской области. Там по решению суда пересчитывают голоса избирателей.