Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками

Маск опубликовал кадр из шоу, а в комментариях добавил коллаж из фотографий королевы Великобритании в нарядах тех цветов, которые носят телепузики.

В ответ на шутку предпринимателя некоторые комментаторы предложили свои варианты коллажей. Так, пользователь под ником JaroSan сравнил с персонажами детского шоу канцлера Германии Ангелу Меркель . А читатель страницы Маска под ником Staka подставил лицо самого предпринимателя к костюмам персонажей.

В апреле Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке, используя пословицы и поговорки.

Один из русскоязычных подписчиков поинтересовался у Маска, не собирается ли он привезти на Землю инопланетян, которые поработят людей. Тот по-русски уточнил, где именно находятся инопланетяне. Получив ответ, он написал: «Вот где собака зарыта». Другому пользователю Маск ответил фразой «Говорят, что кур доят».