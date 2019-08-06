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Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками 

Lenta.ru + ещё 3 53 минуты назад
Фото: @elonmusk
Глава американского производителя электромобилей Tesla и компании SpaceX Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с персонажами детского шоу «Телепузики». Фотоснимки предприниматель разместил в своем Twitter-аккаунте.
Маск опубликовал кадр из шоу, а в комментариях добавил коллаж из фотографий королевы Великобритании в нарядах тех цветов, которые носят телепузики.
В ответ на шутку предпринимателя некоторые комментаторы предложили свои варианты коллажей. Так, пользователь под ником JaroSan сравнил с персонажами детского шоу канцлера Германии Ангелу Меркель. А читатель страницы Маска под ником Staka подставил лицо самого предпринимателя к костюмам персонажей.
В апреле Илон Маск пообщался с пользователями Twitter на русском языке, используя пословицы и поговорки.
Один из русскоязычных подписчиков поинтересовался у Маска, не собирается ли он привезти на Землю инопланетян, которые поработят людей. Тот по-русски уточнил, где именно находятся инопланетяне. Получив ответ, он написал: «Вот где собака зарыта». Другому пользователю Маск ответил фразой «Говорят, что кур доят».
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Комментарии
В мире , Елизавета II , Ангела Меркель , Илон Маск , SpaceX , Великобритания
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