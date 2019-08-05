Эксперт оценил слова генсека НАТО о сдерживании СССР

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в течение 40 лет НАТО было занято только тем, что сдерживало СССР. Комментируя высказывание генсека Североатлантического Альянса, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Лавров в беседе с RT отметил, что за высказываниями Столтенберга стоит "исключительно русофобия".

"Это очень опасное явление, которое своими корнями уходит в века. Опасное потому, что здесь приходится сталкиваться с неразумными действиями западных элит. Подчас всё это носит чисто эмоциональный характер", — подчеркнул Лавров.

Эксперт также добавил, что в свое время холодная война между капитализмом и социализмом была неизбежна, а сейчас НАТО продвигается к границам России, нарушая сделанные властями США и Германии обещания.