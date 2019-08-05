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Эксперт оценил слова генсека НАТО о сдерживании СССР 

Москва24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС/EPA/STEPHANIE LECOCQ Подробнее: https://www.m24.ru/news/politika/05082019/85349?utm_source=CopyBuf
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в течение 40 лет НАТО было занято только тем, что сдерживало СССР. Комментируя высказывание генсека Североатлантического Альянса, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Владимир Лавров в беседе с RT отметил, что за высказываниями Столтенберга стоит "исключительно русофобия".
"Это очень опасное явление, которое своими корнями уходит в века. Опасное потому, что здесь приходится сталкиваться с неразумными действиями западных элит. Подчас всё это носит чисто эмоциональный характер", — подчеркнул Лавров.
Эксперт также добавил, что в свое время холодная война между капитализмом и социализмом была неизбежна, а сейчас НАТО продвигается к границам России, нарушая сделанные властями США и Германии обещания.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал неубедительными заявления НАТО об отсутствии планов размещать в Европе новые ядерные ракеты наземного базирования. Дипломат заявил, что по прошлому опыту знает, что "планы могут меняться достаточно быстро".
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Комментарии
В мире , Сергей Рябков , Йенс Столтенберг , Владимир Лавров , МИД , РАН , НАТО
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