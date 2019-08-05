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В Швеции начали собирать деньги с попрошаек 

Lenta.ru + ещё 1 39 минут назад
Фото: Yannis Behrakis / Reuters
Власти шведского города Эскильстуна ввели в действие новый закон, касающийся попрошайничества: теперь на него придется получать разрешение за деньги. Об этом сообщает The Guardian.
Лицензию на попрошайничество сроком на три месяца можно будет получить — при условии наличия паспорта — в полицейском участке, выплатить за нее придется 250 шведских крон — это около 26 долларов США или примерно 1,6 тысячи рублей. Тем, кто будет просить милостыню без документа, теперь грозит штраф в размере 4 тысяч крон — это 27 тысяч рублей или 416 долларов.
По шведскому телевидению сообщили, что за выходные полиция города оформила восемь разрешений, а также проинформировала о необходимости соблюдать новый закон троих попрошаек-граждан ЕС в центре города. Также известно, что некоторые бездомные занялись продажей ягод, чтобы обойти запрет.
Критики закона считают, что с его помощью организованной преступности удастся еще более жестко контролировать попрошаек, в особенности это касается цыган. Его приняли уже в 2018 году, но ушел год на то, чтобы преодолеть все легальные препятствия для его вступления в действие, которые чинили противники такой меры из партий левого толка.
В других городах с попрошайничеством обошлись жестче — к примеру, в городе Веллинге на юге страны эту практику запретили полностью. Полный запрет на попрошайничество уже действует в соседних скандинавских странах — Норвегии и Дании.
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Комментарии
В мире , Европа , ЕС , Швеция , Эскильстуна
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