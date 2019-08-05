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Зеленский сменил командующих силовой операцией в Донбассе и Сухопутными войсками 

ТАСС + ещё 6 44 минуты назад
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым командующим силовой операцией в Донбассе (так называемой операцией объединенных сил) Владимира Кравченко, а также командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Сырского. Соответствующие указы главы государства размещены в понедельник на сайте президента.
"Назначить генерал-лейтенанта Кравченко Владимира Анатольевича командующим объединенными силами (ОС)", — сказано в одном из указов.
Кравченко сменил на этой должности Александра Сырского, который был назначен командующим ОС в мае этого года на исходе президентского срока Петра Порошенко. Таким образом, Сырский проработал на этом посту всего три месяца.
Вместе с тем, Зеленский назначил Сырского командующим Сухопутными войсками. Он сменил Сергея Попко, который занимал эту должность с марта 2016 года.
Кравченко до назначения командующим ОС возглавлял оперативное командование "Север" украинских Сухопутный войск. Сырский ранее был в числе руководства силовой операции в Донбассе.
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Комментарии4
В мире , Армия , Украина , Сергей Попко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Кравченко
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