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Президент Египта назвал взрыв в Каире терактом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © REUTERS / Shokry Hussein
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал терактом взрыв, унесший в понедельник утром жизни 20 человек в Каире.
Ранее предполагалось, что причиной трагедии мог стать взрыв кислородного баллона. Результатом взрыва стала гибель 20 человек, 47 ранены.
"Я приношу соболезнования египетскому народу и семьям погибших, которые пали в результате трусливого террористического акта", — приводятся слова президента на его официальной странице в Твиттер.
Ранее МВД предварительно сообщало о том, что столкновение автомашин, возможно, спровоцировало взрыв кислородного баллона на шоссе у набережной в районе Маньял в центральной части египетской столицы в непосредственной близости от Национального института онкологии. Начался пожар. Пациенты медучреждения были эвакуированы в другие больницы. От взрыва серьезно пострадал фасад здания. Правительство уже распорядилось в кратчайшие сроки отремонтировать институт. Египетские силовики продолжают выяснять причины произошедшего.
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Комментарии
В мире , Африка , абдель ас-сиси , МВД , Египет , Каир
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