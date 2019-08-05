Президент Египта назвал взрыв в Каире терактом

Ранее предполагалось, что причиной трагедии мог стать взрыв кислородного баллона. Результатом взрыва стала гибель 20 человек, 47 ранены.

"Я приношу соболезнования египетскому народу и семьям погибших, которые пали в результате трусливого террористического акта", — приводятся слова президента на его официальной странице в Твиттер.