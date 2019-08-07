Трампа захотели вынудить на санкции против Турции

Сенаторы США из обеих партий рассматривают возможность навязать президенту Дональду Трампу санкции против Турции из-за закупки российских ракетных комплексов С-400, сообщает The Washington Post.

По мнению некоторых законодателей, отсутствие наказания для Анкары за такой шаг может быть расценено как проявление слабости Вашингтона.

«Мы говорим ясно (…) санкции будут. Если другая страна захочет купить у России ракетные системы, она получит такой же ответ от Соединенных Штатов», — заявил сенатор Джеймс Лэнкфорд.

Его коллега Марко Рубио подчеркнул, что Сенат не хочет лишать президента возможности принимать гибкие решения — однако подчеркнул, что в случае злоупотребления полномочиями сенаторам «придется действовать».

В конце июля Трамп заявлял, что не планирует вводить какие-либо санкции против Турции и подчеркивал, что не винит Анкару за приобретение российских ЗРК. Он отстаивает возможность заключить с Турцией торговое соглашение. Такой подход считают попыткой не допустить нападения турецких сил на сирийских курдов.

Поставки российских зенитных ракетных комплексов С-400 в Турцию начались в июле. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сделка с Россией по поставкам ЗРК является самым важным соглашением для Анкары, и заверил НАТО , что альянс станет сильнее и окажется выгодополучателем от этой сделки.

США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты. В связи с этим 28 июня сенат США запретил продавать Турции F-35. Позже турецкая сторона пояснила Пентагону , что решение закупить российские ЗРК связано с серьезными воздушными и ракетными угрозами.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Также покупателями С-400 «Триумф» выступают Китай и Индия.