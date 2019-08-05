В Венесуэле сбили два самолета с наркотиками

Вооруженные силы Венесуэлы сбили два самолета, которые предположительно перевозили наркотики из Колумбии "Были обнаружены два самолета, пытавшиеся пересечь западное воздушное пространство (страны) с незаконными веществами, полученными в результате незаконного оборота наркотиков в Колумбии, на борту. В соответствии с протоколами и законом они были нейтрализованы", — говорится в сообщении объединенного командования сил аэрокосмической обороны Венесуэлы. Еще в 2013 году президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что утверждена законодательная норма, позволяющая сбивать любой самолет наркомафии, летящий нелегально над территорией страны. Предложение о разработке этого законопроекта было сделано еще президентом Уго Чавесом , затем парламент Венесуэлы одобрил этот документ.