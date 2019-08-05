Грузия оценила последствия ссоры с Россией

Число российских туристов на черноморском побережье Грузии сократилось в июле на 14,8% по сравнению с июнем. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на Национальную администрацию туризма Грузии (НАТГ).

В июле в Грузии побывали 108,21 тысячи российских туристов, годом ранее в Грузии отдохнули 127,06 тысячи россиян.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число российских туристов в Грузии в июле сократилось на 6,4%.

НАТГ зафиксировала резкий всплеск использования российскими туристами железнодорожного транспорта. Так из России через Азербайджан на поезде прибыло на 85% туристов больше, чем годом ранее. На 57,9% больше туристов из РФ прибыли морским транспортом и на 7,1% больше — сухопутным транспортом через КПП Верхний Ларс. При этом число путешественников, прибывших в Грузию воздушным путем, в июле уменьшилось на 48,8%.