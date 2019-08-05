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Грузия оценила последствия ссоры с Россией 

Рамблер + ещё 6 12 минут назад
Число российских туристов на черноморском побережье Грузии сократилось в июле на 14,8% по сравнению с июнем. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на Национальную администрацию туризма Грузии (НАТГ).
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В июле в Грузии побывали 108,21 тысячи российских туристов, годом ранее в Грузии отдохнули 127,06 тысячи россиян.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число российских туристов в Грузии в июле сократилось на 6,4%.
НАТГ зафиксировала резкий всплеск использования российскими туристами железнодорожного транспорта. Так из России через Азербайджан на поезде прибыло на 85% туристов больше, чем годом ранее. На 57,9% больше туристов из РФ прибыли морским транспортом и на 7,1% больше — сухопутным транспортом через КПП Верхний Ларс. При этом число путешественников, прибывших в Грузию воздушным путем, в июле уменьшилось на 48,8%.
«Несмотря на создавшуюся ситуацию, ясно, что у российских туристов есть желание посещать Грузию. Мы ожидали, что июль будет рекордным, и туристический поток возрастет, однако по независимым от нас причинам этого не произошло. Мы постарались свести ущерб до минимума и сохраняем позитивный настрой», — заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили.
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В мире , Видео , Кавказ , Грузия
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