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«У нас люди гибнут»: Зеленский назвал дату встречи с Путиным 

Рамблер 12 минут назад
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча лидеров стран нормандского формата (Россия, Украина, Германия, Франция) может состояться в начале сентября. Об этом пишет «Коммерсант».
Такое заявление Зеленский сделал во время своего визита в Трускавец. Там проходит «Школа депутата» для избранных в Верховную Раду парламентариев от партии «Слуга народа».
Украинский президент напомнил, что в конце августа во Франции должна пройти встреча представителей нормандской четверки на уровне МИД стран.
«В принципе тянуть некуда. У нас люди гибнут. <…> Cам бог велел [провести саммит — прим.ред.] в сентябре. Я — за начало сентября», — заявил Зеленский.
Последняя полноформатная встреча в нормандском формате состоялась в 2016 году.
О первых телефонных переговорах Зеленского и президента РФ Владимира Путина стало известно 11 июля. В Кремле сообщили, что лидеры стран обсудили вопросы урегулирования ситуации на юго-востоке Украины и возвращения лиц, «удерживаемых с обеих сторон». Также они обсуждали возможность продолжения контактов в нормандском формате.
12 июля в Париже прошла встреча советников лидеров нормандской четверки, после чего трехсторонняя контактная группа согласовала перемирие в Донбассе. Оно начало действовать с 21 июля.
Как отмечает «Коммерсант», в России требовали выполнения прежних договоренностей лидеров четверки перед новым саммитом: это разведение сил в трех населенных пунктах — Петровском, Золотом и Станице Луганской — а также вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения там выборов. Пока разведение сил произошло только в Станице Луганской.
Комментарии
В мире , Владимир Зеленский , Владимир Путин , МИД , Верховная Рада , Германия , Франция
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