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«Месть дикарям московским»: на Украине обрадовались пожарам 

Рамблер 7 минут назад
Пожары в Сибири — месть московским дикарям, заявила в своем фейсбуке скандальная экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион.
Леса в Сибири горят уже несколько недель по причине аномально высокой температуры и отсутствия осадков. Сегодня утром в МЧС сообщили, что площадь пожаров там и на Дальнем Востоке сократилась до 2,4 миллиона гектаров. Их тушат свыше 600 спасателей и 30 единиц техники.
Вчера Ирина Фарион опубликовала в своем фейсбуке драматичное видео о сибирских пожарах. На кадрах видны горящие леса и люди, которые их тушат.
«Ад на земле? Нет. Это месть дикарям московским», — прокомментировала видеозапись экс-парламентарий.
По ее словам, смерть и выгорание преследует московских дикарей повсюду, и дело тут не в природе, о которой им не следует «ныть».
Многие подписчики согласились с мнением Фарион. Один отметил, что ему «жалко только зверей» из горящих лесов. В то же время многие другие задались вопросом, кто и за что мстит партнерам Украины, США и Канаде, например, когда леса горят там.
Комментарии293
В мире , Видео , Статьи , Украина , Ирина Фарион , МЧС , Верховная Рада
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