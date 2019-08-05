«Месть дикарям московским»: на Украине обрадовались пожарам

Леса в Сибири горят уже несколько недель по причине аномально высокой температуры и отсутствия осадков. Сегодня утром в МЧС сообщили, что площадь пожаров там и на Дальнем Востоке сократилась до 2,4 миллиона гектаров. Их тушат свыше 600 спасателей и 30 единиц техники.

Вчера Ирина Фарион опубликовала в своем фейсбуке драматичное видео о сибирских пожарах. На кадрах видны горящие леса и люди, которые их тушат.

«Ад на земле? Нет. Это месть дикарям московским», — прокомментировала видеозапись экс-парламентарий.

По ее словам, смерть и выгорание преследует московских дикарей повсюду, и дело тут не в природе, о которой им не следует «ныть».

Многие подписчики согласились с мнением Фарион. Один отметил, что ему «жалко только зверей» из горящих лесов. В то же время многие другие задались вопросом, кто и за что мстит партнерам Украины, США и Канаде, например, когда леса горят там.