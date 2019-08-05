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В Гонконге демонстранты устроили транспортный коллапс 

РИА Новости + ещё 2 35 минут назад
Фото: © REUTERS / Eloisa Lopez
Тысячи противников законопроекта об экстрадиции в понедельник утром нарушили транспортное сообщение в Гонконге в общегородской забастовке, в которой, как ожидается, примут участие более 500 тысяч гражданских служащих, сообщают местные СМИ.
В понедельник утром протестующие заблокировали дороги и туннели, а также нарушили движение рельсового транспорта и автобусов, чтобы вынудить правительство выполнить их требования. Организаторы акции планируют помешать жителям города добраться до работы в бизнес-районах города. Протесты сказались и на работе международного аэропорта Гонконга, в котором будет оперировать лишь одна взлетно-посадочная полоса.
Критики акции заявляют, что такое масштабное нарушение работы во всех сферах бизнеса — от ресторанов до авиации — нанесет огромный ущерб международной репутации Гонконга, который гордится своей стабильностью и мировым уровнем сервиса.
Требования протестующих остаются прежними, они выступают за полный отзыв поправок к законопроекту об экстрадиции и расследования в отношении действий полицейских во время протестов.
Очередная акция проходит после того, как в минувшие выходные в районе вновь прошли ожесточенные столкновения демонстрантов с полицейскими, которые завершились применением слезоточивого газа и арестами.
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Комментарии
В мире , Происшествия , Гонконг
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