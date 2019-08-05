Контрсанкции России разорили мелкие фермы Чехии

Ответные меры России, введённые в августе 2014 года в ответ на санкции стран Запада, привели к разорению отдельных небольших ферм Чехии. Кроме того, контрсанкции снизили закупочные цены на фрукты для производителей в этой стране на 20%.

Об этом рассказал председатель ассоциации садоводческих хозяйств республики Мартин Лудвик, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что действие контрсанкций садоводы Чехии почувствовали на себе из-за Польши. Фермеры соседней страны, лишившись российского рынка, «перегрели» чешский рынок.

Производство фруктов оказалось нерентабельным для небольших хозяйств. Причём главными пострадавшими оказались именно садоводы, которые не могут оперативно отменить инвестиции в свою область деятельности.

Овощеводы, реагируя на российское эмбарго, смогли уже на другой год после его введения внести определённые коррективы в свои планы, изменив масштабы производства ими отдельных видов продукции в зависимости от конъюнктуры на рынке, — пояснил Лудвик.

Из-за контрсанкций России, по его словам, общая площадь садов в Чехии уменьшилась с 17,5 тысячи гектаров до 14 тысяч гектаров. Это значительный показатель для республики.