Контрсанкции России разорили чехов

Российское продуктовое эмбарго привело к разорению некоторых ферм в Чехии , а также к падению закупочных цен на 20 процентов на фрукты для собственных производителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу чешской ассоциации садоводческих хозяйств Мартина Лудвика.

Евросоюза, В 2014 году Россия в ответ на санкции Запада вела продуктовое эмбарго в отношении США Канады и других государств. Под запрет попали свинина, мясо крупного рогатого скота и птицы, рыба, молочные продукты, фрукты и овощи.

Лудвик рассказал, что эмбарго не коснулось Чехии напрямую: в стране не хватает собственной садоводческой продукции, чехи ее не продают, а рынок дополняют производители из других стран ЕС, в основном Польши. Но польские садоводы в первую очередь были ориентированы на российский рынок. Лишившись его, начали искать замену в других странах.

«В итоге это привело к перегреву чешского рынка, прежде всего, в поставках яблок, и снижению закупочных цен на них для производителей в среднем на 20 процентов», — заявил Лудвик.

В результате производство фруктов стало нерентабельным для небольших чешских ферм. Общая площадь садов в стране уменьшилась с 17,5 тысячи гектаров до 14 тысяч.

Кроме того, по данным РИА Новости, чешский производитель молочных продуктов Madeta оценил свои убытки от российского продуктового эмбарго в 6,5 миллиона долларов (более 423 миллионов рублей).

Глава Madeta Милан Теплы заявил, что до 2014 года российский рынок был ключевым для компании. Madeta поставляла в Россию пятую часть своей продукции. По его словам, чтобы популярный у россиян сыр Niva доходил до потребителей «в самых лучших „кондициях“, компания инвестировала около 960 тысяч долларов в закупку нового холодильного оборудования.