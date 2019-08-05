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Контрсанкции России разорили чехов 

Рамблер + ещё 2 20 минут назад
Российское продуктовое эмбарго привело к разорению некоторых ферм в Чехии, а также к падению закупочных цен на 20 процентов на фрукты для собственных производителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу чешской ассоциации садоводческих хозяйств Мартина Лудвика.
В 2014 году Россия в ответ на санкции Запада вела продуктовое эмбарго в отношении США, Евросоюза, Канады и других государств. Под запрет попали свинина, мясо крупного рогатого скота и птицы, рыба, молочные продукты, фрукты и овощи.
Лудвик рассказал, что эмбарго не коснулось Чехии напрямую: в стране не хватает собственной садоводческой продукции, чехи ее не продают, а рынок дополняют производители из других стран ЕС, в основном Польши. Но польские садоводы в первую очередь были ориентированы на российский рынок. Лишившись его, начали искать замену в других странах.
«В итоге это привело к перегреву чешского рынка, прежде всего, в поставках яблок, и снижению закупочных цен на них для производителей в среднем на 20 процентов», — заявил Лудвик.
В результате производство фруктов стало нерентабельным для небольших чешских ферм. Общая площадь садов в стране уменьшилась с 17,5 тысячи гектаров до 14 тысяч.
Кроме того, по данным РИА Новости, чешский производитель молочных продуктов Madeta оценил свои убытки от российского продуктового эмбарго в 6,5 миллиона долларов (более 423 миллионов рублей).
Глава Madeta Милан Теплы заявил, что до 2014 года российский рынок был ключевым для компании. Madeta поставляла в Россию пятую часть своей продукции. По его словам, чтобы популярный у россиян сыр Niva доходил до потребителей «в самых лучших „кондициях“, компания инвестировала около 960 тысяч долларов в закупку нового холодильного оборудования.
Комментарии353
В мире , Видео , Политика , ЕС , РИА Новости , Канада , США , Чехия
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