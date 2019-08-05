Британские СМИ рассказали о парадоксе санкций против России

Санкции, введенные Соединенными Штатами Евросоюзом , были направлены на причинение России экономического ущерба, однако их результаты, «в лучшем случае, можно назвать неоднозначными», говорится в британской The Financial Times, вышедшей под заголовком «Инвесторы вновь считают привлекательными российские облигации».

Реальный эффект воздействия международных санкций на российскую экономику оценить сложно, констатирует автор статьи. Широкое воздействие «карательных мер» в отношении России оказалось блокированным, потому что стране удалось одновременно добиться макроэкономической стабильности, а также усилить свои позиции в области международных финансов, передает «ИноСМИ» текст публикации Financial Times.

Издание напоминает, что санкции против России по времени совпали со снижением стоимости нефти со 120 долларов за баррель до примерно 50 долларов за баррель. Российская экономика испытала двойной шок, констатирует автор статьи.

С макроэкономической точки зрения, российские власти смогли стабилизировать экономику, а также восстановить свои валютные запасы и понизить показатели долга по отношению к ВВП. Производительность труда растет на 2,5%, и ее рост продолжает ускоряться, однако рост ВВП составил примерно 2% в 2017 — 2018 годах, что стало «разочаровывающим результатом», говорится в публикации.

«Более значительное восстановление [после рецессии 2015 года] не произошло из-за очень строгой монетарной позиции, жесткой фискальной политики, проводимой российскими властями, а также из-за давно существующих структурных особенностей российской экономики, включая негативные демографические тенденции, слабый инвестиционный климат, сложности с правами собственности, а также жесткий контроль государства над экономикой», — пишет Financial Times.

При этом «парадоксом» автор статьи называет то, что введенные Россией ответные санкции в отношении сельскохозяйственных продуктов из Евросоюза в действительности поспособствовали улучшению ситуации во внутреннем аграрном секторе, причем до такой степени, что Россия стала ведущий экспортером многочисленных сельскохозяйственных товаров.

Помог и слабый рубль, говорится в статье.

«Поэтому вряд ли можно сказать, что санкции стали главным фактором, обеспечившим в России медленную тенденцию роста, поскольку некоторые другие процессы оказывают более глубокое влияние на экономику», — признает автор.

«Если говорить о санкциях, то самым очевидным свидетельством того, что они больше не считаются важным фактором, служит тенденция в области реализации ОФЗ (номинированные в рублях облигации федерального займа)», — говорится в статье. FT напоминает, что иностранные инвесторы вернулись на российский рынок. Пропорция ОФЗ в руках иностранцев вновь приблизилась примерно к одной трети. Более того, если говорить о номинированных в долларах российских бондах, то Россия, похоже, стала весьма надежным местом для инвесторов, подчеркивает издание.

Внешний государственный долг российского государства составляет около 10% от объема валютных резервов, и Россия является чистым международным кредитором, пишет британская газета.

Россия, продолжает Financial Times, является страной, имеющий одно из самых низких соотношений между долгом и ВВП — порядка 13%.

«Они (россияне — прим. ВЗГЛЯД) помнят унижение, связанное с дефолтом 1998 года, и, судя по всему, решительным образом настроены на то, чтобы ничего подобное в будущем не повторилось», — заключает издание.

Ранее журнал Forbes писал о том, что для санкций против России нет никаких реальных оснований.