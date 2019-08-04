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Сербская оппозиционерка «сцепилась» с послом РФ 

Рамблер 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Сербская оппозиционерка высказала русофобские претензии послу РФ и была приговорена сербами к "лишению гражданства".
Глава партии «Союз за Косово», прозападный либерал Рада Трайкович устроила перепалку в твиттере с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко.
После этого сербские пользователи дали оппозиционерке гневную отповедь.
Трайкович обвинила Россию в недостаточной помощи Сербии, из-за чего она потеряла Косово. Кроме того, досталось и сербско-российскому гуманитарному центру в Нише. Это межправительственная гуманитарная организация, зарегистрированная в Сербии и расположенная в городе Ниш. В ее задачи входит участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций (наводнение, пожары) в балканских странах.
По мнению Трайкович, центр в Нише «нарушает нейтралитет».
Посол России в ответ написал, что политики не должны использовать русофобские заявления. Так они лишь унижают себя и демонстрируют неуважение к собственному народу.
«Спекуляции по поводу российско-сербского гуманитарного центра — самая безответственная чушь. Работа Центра по управлению чрезвычайными ситуациями в Сербии, Греции, Македонии доказывает важность для всего региона», — написал Боцан-Харченко.
Кроме того, он призвал оппозиционерку сказать правду о том, кто виноват в страданиях сербов в Косово и Метохии.
Пользователи из Сербии встали на сторону российского дипломата и заявили, что таких как Трайкович надо лишать гражданства. «Россия — единственный друг Сербии», — единогласно утверждают они.
Комментарии
В мире , Европа , Политика , Сербия
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