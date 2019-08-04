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Скончался певец и актер Джо Лонгфор 

Российская Газета 40 минут назад
Фото: joelongthornembe.co.uk
Британский певец, актер и сценарист Джо Лонгфорн скончался 3 августа в Блэкпуле, графство Ланкашир, на 65-м году жизни. Об этом говорится на его официальном сайте.
Причина смерти не называется. Отмечается только, что артист ушел из жизни у себя дома в окружении близких.
Лонгфорн родился 31 мая 1955 года в Кингстон-апон-Халле. В своем первом шоу талантов артист участвовал, когда ему было шесть. В четырнадцать получил первую роль в телесериале, а в 1981-м представил свое первое телешоу. Три альбома Лонгфорна стали платиновыми.
В 1989 году Лонгфорну диагностировали лимфому, впоследствии переросшую в лейкоз, а в 2014-м — рак горла. Из-за этого на некоторое время он прерывал карьеру, но затем возвращался к творческой деятельности.
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