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Лондон боится российских невидимых подлодок 

Вести.Ru + ещё 4 50 минут назад
Фото: roe.ru
Военные Великобритании опасаются, что сверхтихие российские подводные лодки нового поколения могут действовать незамеченными в британских территориальных водах. Речь идет о подлодках ВМФ России проекта 636 "Варшавянка" (улучшенный класс Kilo по классификации НАТО).
По словам источников The Daily Telegraph в британских вооруженных силах, новые российские субмарины с малошумными дизель-электрическими двигателями могут угрожать безопасности Великобритании, следя за перемещениями британского флота в Северной Атлантике и подключаясь к подводным интернет-кабелям.
"Русские выигрывают от огромного увеличения расходов на исследования и разработки 15-20 лет назад, результатом которого теперь стал этот новый класс сверхтихих субмарин класса Kilo", — сообщил газете высокопоставленный военный источник.
Шесть таких подлодок уже действуют в составе российского ВМФ, а первые две из следующих шести российский флот должен получить к концу года. Как минимум одна из этих малошумных и высокоманевренных подлодок в последние месяцы предположительно уже ходила неподалеку от побережья Европы для проверки того, насколько легко ее можно обнаружить, пишет британская газета.
Новый глава британских ВМС адмирал Тони Рэдакин в своем первом публичном заявлении на этом посту говорил, что Британия будет еще больше вкладывать в свой оборонный потенциал в Северной Атлантике, чтобы "обеспечить свободу маневра средствам ядерного сдерживания".
В посольстве РФ в Великобритании, напоминает ТАСС, уже не раз отмечали: британские политики и военные запугивают население страны российской угрозой в рамках общей антироссийской кампании, в том числе и для того, чтобы добиться увеличения оборонного бюджета Соединенного Королевства.
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Комментарии
В мире , Армия , Европа , Оружие , НАТО , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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