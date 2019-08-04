Рэпера Борзини убили в Донецке

Донецкий рэпер Егор «Борзини» Андриенко, сын экс-министра транспорта ДНР найден мёртвым в Донецке . Его убили выстрелом в голову. Подозреваемый уже задержан.

«С большой горечью сообщаем, что не стало Егора Андриенко "Борзини". Егор жил по-совести и по-чести, давайте хранить светлую память о нем», — сообщается в официальной группе рэпера в соцсетях.

Сайт asd.news со ссылкой на супругу погибшего Ксению сообщает , что преступление случилось ночью 29 июля 2019 года. Тело Егора нашли в Калининском районе Донецка, неподалеку от его дома.

«…Как мне сказали, произошло это в 11 вечера. Егор вышел из дому в 10 (22:00). Егор перед уходом сказал, чтобы я не ложилась спать и ждала его, что он будет через 20 минут. Полиция ко мне в 2 ночи пришла и сообщила», — рассказала Ксения.

Музыкант должен был встретиться со знакомым, который жил в соседнем доме. Но домой так и не вернулся. Его убили выстрелом в голову из огнестрельного оружия. Подозреваемый был задержан правоохранительными органами ДНР в ту же ночь, когда произошло преступление.

Егор Андриенко — сын экс-министра транспорта ДНР Игоря Андриенко.

Украинские СМИ распространили фейки о том, что рэпера взорвали в автомобиле в Ленинском районе Донецка.

В рамках объявленной Зеленским информационной войны против Донбасса киевская пресса при поддержке ряда блогеров распространяет миф о том, что в ДНР и ЛНР действуют некие украинские «ликвидаторы».