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Рэпера Борзини убили в Донецке 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Донецкий рэпер Егор «Борзини» Андриенко, сын экс-министра транспорта ДНР найден мёртвым в Донецке. Его убили выстрелом в голову. Подозреваемый уже задержан.
«С большой горечью сообщаем, что не стало Егора Андриенко "Борзини". Егор жил по-совести и по-чести, давайте хранить светлую память о нем», — сообщается в официальной группе рэпера в соцсетях.
Сайт asd.news со ссылкой на супругу погибшего Ксению сообщает, что преступление случилось ночью 29 июля 2019 года. Тело Егора нашли в Калининском районе Донецка, неподалеку от его дома.
«…Как мне сказали, произошло это в 11 вечера. Егор вышел из дому в 10 (22:00). Егор перед уходом сказал, чтобы я не ложилась спать и ждала его, что он будет через 20 минут. Полиция ко мне в 2 ночи пришла и сообщила», — рассказала Ксения.
Музыкант должен был встретиться со знакомым, который жил в соседнем доме. Но домой так и не вернулся. Его убили выстрелом в голову из огнестрельного оружия. Подозреваемый был задержан правоохранительными органами ДНР в ту же ночь, когда произошло преступление.
Егор Андриенко — сын экс-министра транспорта ДНР Игоря Андриенко.
Украинские СМИ распространили фейки о том, что рэпера взорвали в автомобиле в Ленинском районе Донецка.
В рамках объявленной Зеленским информационной войны против Донбасса киевская пресса при поддержке ряда блогеров распространяет миф о том, что в ДНР и ЛНР действуют некие украинские «ликвидаторы».
Комментарии92
В мире , Донецк
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