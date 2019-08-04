Супруга Асада сделала заявление о своей болезни

Супруга президента Сирии победила раковое заболевание. Асма Аль-Асад рассказала об исцелении публично, заявив, что не уезжала за границу: ее спасли врачи на Родине. Об этом сообщают сирийские СМИ.

«Госпожа Асма Аль-Асад объявила по сирийскому телевидению о своей окончательной победе над онкологическим заболеванием.

Она выразила гордость тем, что проходила курс лечения в Сирии», — сообщает SANA.

В своем выступлении на ТВ первая леди заявила, что от всего сердца желает выздоровления всем пациентам, а также просит Бога о мире и процветании сирийского государства».

Год назад Асму госпитализировали в госпиталь Дамаска. У нее нашли онкологическое заболевание. К счастью, злокачественную опухоль молочной железы обнаружили на ранней стадии.

Зимой нынешнего года в канцелярии президента Сирии сообщили, что первой леди успешно удалили опухоль. Операция прошла в военном госпитале Дамаска. Асма Аль-Асад не стала лечиться за границей, хотя имеет гражданство не только Сирии, но и Британии, где живут ее родители.