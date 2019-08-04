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Кличко покинул Киев 

Рамблер 35 минут назад
Мэр Киева Виталий Кличко улетел из украинской столицы на отдых. Незамеченным его отъезд не остался. В самолете опальный градоначальник был замечен украинской журналисткой Ириной Каспаровой, которая сфотографировалась с одетым в белую футболку и бейсболку Кличко, сообщает ukraina.ru. О том, куда именно летит самолет, выложившая фото в фейсбуке журналистка не написала.
«С чемпионом мира на борту. Хорошее начало отпуска», — прокомментировала фото она.
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В Киеве у Кличко сейчас проблемы. Офис нового президента страны Владимира Зеленского пытается отправить его в отставку.
Порошенко покинул Украину
На должность руководителя Киевской городской государственной администрации (КГГА) назначает президент по представлению правительства. В увольнении правительство тоже должно принять участие. Недавно глава Офиса Андрей Богдан предложил мэру самому уйти в отставку, пригрозив ему уголовными делами.
Комментарии67
В мире , Видео , Украина , Виталий Кличко , Андрей Богдан , Владимир Зеленский , Киев
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