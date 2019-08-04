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США обвинили президента Гондураса в сговоре с наркокартелями 

News.ru + ещё 4 13 часов назад
Фото: E]Pedro Mera/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Федеральные прокуроры Нью-Йорка заявляют, что глава Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, его брат и другие политики страны участвуют в заговоре с целью защиты наркоторговцев.
Младший брат президента, Хуан Антонио Эрнандес ожидает суда в США, его считают наркоторговцем, реализовывавшим многотонные партии психоактивных веществ. Следствие полагает, что около $1,5 миллиона, добытых незаконным путём, были использованы для поддержки старшего Эрнандеса на выборах 2013 года, пишет The Wall Street Journal.
Президент Гондураса категорически отвергает обвинения в прямом или косвенном участии в незаконном обороте наркотиков.
Как писал News.ru ранее, американский суд вынес приговор мексиканскому наркобарону Хоакину Гузману Лоэре по прозвищу Коротышка. Инстанция отправила преступника за решётку на пожизненный срок.
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В мире , Латинская Америка , Wall Street Journal , Гондурас , Орландо , США
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