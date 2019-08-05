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Обама призвал изменить закон об использовании оружия 

РИА Новости + ещё 29 1 час назад
Фото: AP Photo / Charles Rex Arbogast
Бывший президент США Барак Обама заявил, что ни в одной стране мира нет стольких массовых стрельб, как в США, и призывал объединиться для изменения закона по использованию оружия.
"Ни одна страна на Земле и близко не приблизилась к той частоте массовых стрельб, которую мы наблюдаем в США. Ни одна другая развитая нация не терпит того уровня насилия с применением оружия, как это делаем мы", — следует из опубликованного заявления Обамы.
Бывший лидер страны отметил, что необходимо привлечь к ответственности официальные лица страны и "изменить наши законы об огнестрельном оружии", иначе "эти трагедии будут продолжаться".
Кроме того, Обама выступил против использования расистской риторики американским руководством, поскольку это создает атмосферу "страха и ненависти".
В субботу стрельба произошла в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса. В результате происшествия погибли 22 человека, ранены 26, многие из них в тяжелом состоянии. Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме, предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти: среди погибших есть граждане Мексики.
Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в Дейтоне, штат Огайо. В результате погибли десять человек, включая стрелка, еще 32 пострадали. Власти по-прежнему устанавливают мотив преступления.
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Комментарии
В мире , США , Барак Обама , Wal-Mart Stores
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