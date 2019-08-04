Вице-премьер Италии хочет работать для возвращения хороших отношений с РФ

Вице-премьер и глава МВД Италии , лидер входящей в правительственную коалицию партии "Лига" Маттео Сальвини заверил, что будет работать в целях возвращения хороших отношений с Россией

"Я буду работать, чтобы вернуться к хорошим отношениям с Россией", — заявил известный политик в субботу вечером на партийном празднике "Лиги" в курортном городе Червия.

"Путин — это великий президент. И я говорю это, потому что так думаю, а не потому, что мне заплатили, как утверждают некоторые газеты", — приводит слова Сальвини итальянское информагентство Ansa.