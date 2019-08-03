Протестующие в Гонконге выстроили баррикады и перекрыли улицы

Участники очередных протестов, которые не стихают в Гонконге уже третий месяц, в субботу выстроили на улицах баррикады и перекрыли дорожное движение, говорится в сообщении местной полиции.

Полиция в последний момент одобрила проведение массовых демонстраций в Гонконге в субботу, позволив жителям города законно выйти на улицы, так как, судя по опыту прошлой недели, запреты протестов доказали свою неэффективность, вызвав особое недовольство протестующих и ожесточенные столкновения с полицией.

Протестующие на некоторое время даже перекрыли одну из важнейших транспортных артерий города — тоннель Кросс-Харбор, выстроив баррикады из дорожных конусов, металлических и пластиковых заграждений перед ним.

"Некоторые протестующие перекрыли въезд в тоннель Кросс-Харбор, что привело к серьезному нарушению движения, другие выстраивали баррикады из уличных ограждений на перекрестках улиц. Эти действия уже парализовали трафик и серьезно отразились на работе экстренных служб", — говорится в заявлении полиции.

В заявлении указано, что "полиция призывает протестующих прекратить незаконные действия и, пытаясь выразить свои мнения и позицию, уважать права остальных граждан".

Как указывают местные СМИ, один из участников акции протеста заявил, что они прекрасно знают, что эти действия вызовут недовольство простых водителей, но так они пытаются вывести на улицы больше людей.

Постепенно протестующие возвращаются в район Монгкок и Чимсачей, блокируя на своём пути движение. Многочисленная толпа собралась возле полицейского участки района Чимсачей, протестующие светят в здание лазерами. На узких улицах демонстранты разбирают строительные леса, сделанные из бамбука, и выстраивают баррикады по своему усмотрению.

Столкновения с полицией пока не было, организаторы также пока не называют числа протестующих, вышедших на улицы в субботу.

Масштабные протесты в Гонконге начались в июне из-за рассмотрения поправок к закону об экстрадиции, которые в случае одобрения позволят Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Правительство Гонконга пошло на уступки, объявив о бессрочной приостановке рассмотрения поправок к закону, глава администрации Кэрри Лэм принесла публичные извинения за сложившуюся ситуацию. Однако противники законопроекта остались недовольны и потребовали полного отказа от него, выдвинув властям ультиматум, который не был удовлетворен, и протесты продолжились.