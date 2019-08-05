«Это не вопрос законов»: на Украине назвали способ вернуть Донбасс

Глава украинской партии «Слуга народа», будущий спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что украинский парламент будет обсуждать особый статус Донбасса, хотя, по его мнению, это не поможет завершить конфликт. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту».

В соответствии с минскими соглашениями Верховная Рада должна принять законы об особом статусе Донбасса, выборах и амнистии для участников боевых действий.

Как отметил Разумков, новые украинские власти хотят вернуть контроль над Донбассом, но, «к сожалению, это не решается законами».

«В этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну», — заявил он.

По словам Разумкова, желание закончить конфликт есть не у всех его участников. Он считает, что решить проблему скорее помогут «вопросы дипломатии, санкционного давления, вопросы внутренней политики, связанные с борьбой с коррупцией», а также информационная политика и социальная политика.

«Это целый комплекс задач, которые нужно будет выполнить и которые позволят быстрее вернуть временно оккупированные территории», — подчеркнул Разумков.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей предвыборной кампании говорил, что не поддерживает идею предоставления Донбассу особого статуса. Он заявлял, что помочь в урегулировании конфликта может «информационная война».

«Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине, как Украина им нужна, и что они такие же украинцы», — заявлял он.