Без премий: назван размер зарплаты Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко — 28 тыс. гривен ($1,1 тыс.) в месяц до вычета налогов. Об этом сообщает украинское издание «Громадське» со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.

В июне Владимиру Зеленскому начислили зарплату в размере должностного оклада — 28 тыс. гривен ($1,1 тыс.), из которых уплачены налоги и сборы на общую сумму 5460 гривен ($214,98).

«Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и так далее) президенту Украины не установлено», — рассказали в Госуправлении.

Ранее была названа первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины. Она составила чуть более 12 тыс. гривен — это примерно $485.

Напомним, что Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая.

На этом посту он отказался от зарплаты в студии «Квартал-95». Правда не смог лишить себя роялти за продукты, созданные компанией в течение 15 лет, пишет РБК.

«Мы договорились, что он будет получать зарплату только по основному месту работы как президент. А вот вся прибыль от продукта, который мы производим, будет между нами разделена в равных частях. Этот процесс требует доработки», — приводит издание слова совладельца компании Бориса Шефира.

Причем, пути отхода Владимир Зеленский себе оставил — он может получить свою долю в «Квартале» обратно через 5 лет. «Мысли о будущих договоренностях есть в планах», — сказал Шефир.

Предыдущий президент Петр Порошенко получал такую же зарплату. В своей декларации за 2018 год доход от зарплаты по основному месту работы составлял 336 тыс. гривен, то есть 28 тыс. гривен в месяц. Если переводить в рубли, то его зарплата составила около 64 тыс. рублей в месяц.

Правда, такая зарплата была не единственным и не основным доходом Порошенко. В поданной электронной декларации говорится, что он заработал 1,55 млрд гривен ($57 млн) за счет дивидендов от компании Rothschild Trust Schweiz AG, управляющей корпорацией Roshen.

До вступления в должность Владимир Зеленский получал гораздо более высокую заработную плату, чем сейчас.

Всего, согласно декларации, в 2018 году доходы тогда будущего президента Украины составили 9,7 млн гривен (около $370 тыс.).

Большая часть доходов была связана с работой в студии «Квартал 95». В прошлом году Зеленский заработал там 4,2 млн гривен (около $160 тыс.), еще 5,5 млн гривен (около $210 тыс.) он получил из других источников доходов.

Зеленский также указал, что он является собственником ряда недвижимости в Киеве, в частности дома площадью 353 кв. м, стоимостью на момент приобретения около $31 тыс., квартиры в 131 кв. м, стоимостью на момент приобретения около $28,5 тыс., земельного участка площадью 1200 кв. м и двух парковочных мест.

Совместно со своей супругой нынешний президент Украины владеет несколькими квартирами в Киеве. Также у семейной пары в собственности квартира в Великобритании.

Зеленский имеет права на десять гостиничных номеров в Грузии и квартиру в Ялте. Кроме того, компания San Tommaso, которая принадлежит Владимиру Зеленскому, владеет двумя жилыми домами в Италии.

Помимо этого, Владимир Зеленский обладает правами собственности в компаниях «Киноквартал» и «Студия Квартал-95», а также корпоративными правами в компаниях «Квартал-концерт», «Гауди студио», «Инвест анима» и «Фиш-хаус».

Накануне бывший президент Украины Петр Порошенко написал отказ от предоставления государственной охраны и покинул территорию страны.

Экс-президент и часть его семьи отправились в Турцию. При этом все они разделились и вылетали в разные дни. Бывшему украинскому лидеру предъявлены обвинения в государственной измене, легализации преступных доходов, злоупотреблении служебным положением, неуплате налогов.

Кроме того, Порошенко подозревается в попытке узурпации судебной власти и незаконном назначении правительства в 2016 году в условиях отсутствия коалиции в парламенте.