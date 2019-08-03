Печерский райсуд Киева арестовал нежилой дом в центре Киева, аукцион на приобретение которого выиграла компания Владимира Кличко, передает «Страна».
Решение суд принял еще 26 июля по делу, которое ведет Государственное бюро расследований. Дело касается возможного завладения имуществом территориальной общины Киева. Речь о этом доме площадью 1419,3 кв.м, который расположен по адресу улица Богдана Хмельницкого, 34Б.
Производство открыли 23 июля по заявлению директора фирмы «Капитал». В заявлении говорилось, что к завладению причастны чиновники Киевской городской государственной администрации, народный депутат и должностные лица частного сектора. Следствие проверяет эту информацию. В решении суда указано, что сейчас спорный дом принадлежит общине Киева. Суд запретил отчуждать этот дом у общины.
Дом на Хмельницкого 34Б был выставлен на торги в начале июля, и 30 июля в них выиграло ООО «Вит-Плюс», предложив за дом свыше 37 млн грн. (около 89 млн руб. — Ред.). Его конкурент во время аукциона ни разу не повысил свое предложение.
Тогда же Киевсовет сообщил о намерении заключить договор с «Вит-Плюс», но, судя по информации на площадке Prozorro, так этого и не сделал. До торгов дом арендовало ООО «Альтернатива» — именно оно было вторым участником торгов.
Компания-победитель «Вит-Плюс» принадлежит Владимиру Кличко — брату городского головы и главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Дом, который выставили на продажу, расположен рядом с отелем братьев Кличко.
Дело открыли по заявлению Ларисы Гетьман-Гнидунець, которая возглавляет компанию «Капитал», а также занимается покупкой, продажей, строительством и предоставлением в аренду недвижимости, финансовым посредничеством. В СМИ эта женщина фигурировала как директор сети пунктом обмена валюты.
Ее компания в 2005 году заключила с КГГА инвестиционный договор на реконструкцию спорного дома. После этого «Капитал» начал «длительную процедуру по разработке и согласованию документации».
В 2013 году Киевсовет сдал дом в аренду ООО «Альтернатива», а через несколько лет разорвал договор с «Капиталом» через суд из-за невыполнения условий договора по реконструкции дома в течение 10 лет.
Гетьман-Гнидунець тогда заявила, что расторжение договора было неправосудным, и называла причастными к делу мэра Виталия Кличко, народного депутата Сергея Алексеева и предпринимателя Сергея Боярчукова, который возглавляет компанию «Альтернатива».
Спорному дому был посвящен и сюжет канала «1+1», из-за которого Кличко собирался судиться с каналом.