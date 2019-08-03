Суд в Киеве арестовал купленный Кличко-младшим дом

Печерский райсуд Киева арестовал нежилой дом в центре Киева, аукцион на приобретение которого выиграла компания Владимира Кличко , передает «Страна».

Решение суд принял еще 26 июля по делу, которое ведет Государственное бюро расследований. Дело касается возможного завладения имуществом территориальной общины Киева. Речь о этом доме площадью 1419,3 кв.м, который расположен по адресу улица Богдана Хмельницкого, 34Б.

Производство открыли 23 июля по заявлению директора фирмы «Капитал». В заявлении говорилось, что к завладению причастны чиновники Киевской городской государственной администрации, народный депутат и должностные лица частного сектора. Следствие проверяет эту информацию. В решении суда указано, что сейчас спорный дом принадлежит общине Киева. Суд запретил отчуждать этот дом у общины.

Дом на Хмельницкого 34Б был выставлен на торги в начале июля, и 30 июля в них выиграло ООО «Вит-Плюс», предложив за дом свыше 37 млн грн. (около 89 млн руб. — Ред.). Его конкурент во время аукциона ни разу не повысил свое предложение.

Тогда же Киевсовет сообщил о намерении заключить договор с «Вит-Плюс», но, судя по информации на площадке Prozorro, так этого и не сделал. До торгов дом арендовало ООО «Альтернатива» — именно оно было вторым участником торгов.

Компания-победитель «Вит-Плюс» принадлежит Владимиру Кличко — брату городского головы и главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко . Дом, который выставили на продажу, расположен рядом с отелем братьев Кличко.

Дело открыли по заявлению Ларисы Гетьман-Гнидунець, которая возглавляет компанию «Капитал», а также занимается покупкой, продажей, строительством и предоставлением в аренду недвижимости, финансовым посредничеством. В СМИ эта женщина фигурировала как директор сети пунктом обмена валюты.

Ее компания в 2005 году заключила с КГГА инвестиционный договор на реконструкцию спорного дома. После этого «Капитал» начал «длительную процедуру по разработке и согласованию документации».

В 2013 году Киевсовет сдал дом в аренду ООО «Альтернатива», а через несколько лет разорвал договор с «Капиталом» через суд из-за невыполнения условий договора по реконструкции дома в течение 10 лет.

Гетьман-Гнидунець тогда заявила, что расторжение договора было неправосудным, и называла причастными к делу мэра Виталия Кличко, народного депутата Сергея Алексеева и предпринимателя Сергея Боярчукова, который возглавляет компанию «Альтернатива».

Спорному дому был посвящен и сюжет канала «1+1», из-за которого Кличко собирался судиться с каналом.