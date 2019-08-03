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Минфин США обратился в суд из-за иска Дерипаски 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Cheriss May/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Министерство финансов США просит федеральный суд столичного округа Колумбия отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к ведомству и его руководителю Стивену Мнучину. Вторым вариантом решения проблемы ведомство называет принятие постановления в пользу ответчика.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный документ из базы данных судебной системы США.
"Суду следует отклонить дополненный иск Дерипаски либо в качестве альтернативы вынести решение в пользу правительства в порядке упрощённого судопроизводства", — цитирует агентство документ.
Минфин не согласен с предъявленными Дерипаской претензиями. По мнению бизнесмена, введённые в отношении него санкции базируются на ложных основаниях и домыслах.
Ранее News.ru сообщал, что En+ Group перезарегистрировалась с острова Джерси на территорию Российской Федерации. Соответствующее уведомление прислала Корпорация развития Калининградской области. Дети Олега Дерипаски, несовершеннолетние Пётр и Мария, владеют долей в 3,42% в En+. Голоса по их пакетам в рамках договорённостей с американским Минфином переданы в трастовый фонд.
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Комментарии
В мире , Олег Дерипаска , Стивен Мнучин , Казначейство США , En+ Group , Минфин , Колумбия
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