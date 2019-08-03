Минфин США обратился в суд из-за иска Дерипаски

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный документ из базы данных судебной системы США.

"Суду следует отклонить дополненный иск Дерипаски либо в качестве альтернативы вынести решение в пользу правительства в порядке упрощённого судопроизводства", — цитирует агентство документ.

Минфин не согласен с предъявленными Дерипаской претензиями. По мнению бизнесмена, введённые в отношении него санкции базируются на ложных основаниях и домыслах.