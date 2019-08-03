Американский политолог объяснил вред санкций против «Северного потока — 2»

Меры, которые США предпринимают против российского проекта «Северный поток — 2», на самом деле, имеют обратный эффект. Такое мнение выразил политолог, директор программы "Россия и Евразия" Фонда Карнеги Юджин Румер в своей статье для Politico.

Санкции, которые одобрили американские сенаторы, не остановят строительство газопровода, но укрепят сотрудничество России Китаем , а также негативно скажутся на отношениях США с Германией , предупреждает эксперт.

По словам автора статьи, санкции не могут изменить "Газпром" , его европейских партнеров или политику Москвы . Не смогут они остановить и строительство проекта, который уже готов на две трети. Поэтому если американские законодатели на самом деле хотят снизить влияние России на Европу, им нужно поддержать проект трубопровода, подчеркивает политолог.

"Северный поток — 2" гораздо больше увеличивает зависимость России от Европы, чем Европы от России. "Северный поток — 2" будет функционировать многие десятилетия, связав Россию обязательствами по поставке газа в Европу в то время, когда она столкнется с растущей конкуренцией со стороны других производителей и возобновляемых источников энергии, которые, согласно прогнозам, обеспечат более 30 процентов потребностей Европы в энергии к 2030 году", — говорится в статье.

Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

В поддержку проекта выступают Германия и Австрия, заинтересованные в надежности поставок топлива, а также Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner, одного из подрядчиков строительства.

США активно выступают против проекта, так как планируют поставлять в Европу свой сжиженный природный газ. Кроме того, против строительства возражают Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, а также Литва, Латвия и Польша, которые считают проект политическим. При этом в Москве не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер.