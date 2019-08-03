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Трамп: хорошим отношениям с Россией мешала «охота на ведьм» 

Вести.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп назвал причину, которая мешала хорошим отношениям с Россией. По его словам, это расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы.
Трамп в очередной раз назвал это расследование фейковой "охотой на ведьм" и отметил, что она теперь мертва. Сам он, по его словам, желает наладить хорошие отношения с РФ и прилагает к этому усилия.
Работа над докладом команда Мюллера завершила в марте 2019 года. Никаких признаков сговора между Кремлем и Белым домом расследование не выявило, напоминает агентство "Интерфакс".
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В мире , Политика , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , Интерфакс , США
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