Американцев предупредили об опасности на Украине

Госдепартамент США предостерег граждан страны от поездок на Украину из-за опасности терактов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на твиттер американского ведомства.

В Госдепе отметили, что террористы зачастую выбирают для атак праздничные дни.

«ИГ (запрещена в России) и другие экстремистские группы, как правило, используют праздничные дни для продвижения своей повестки и для проведения атак. Для этого могут быть выбраны праздники и период, предшествующий им. Например, в течение августа мусульманский праздник Курбан-байрам (11-12 августа) и День независимости Украины (24 августа)», — говорится в сообщении.

Посольство США также призвало американских туристов на Украине быть бдительными в августе, избегать мест массового скопления людей и общественных мероприятий.