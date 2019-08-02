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Американцев предупредили об опасности на Украине 

Рамблер + ещё 3 12 минут назад
Фото: РИА Новости
Госдепартамент США предостерег граждан страны от поездок на Украину из-за опасности терактов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на твиттер американского ведомства.
В Госдепе отметили, что террористы зачастую выбирают для атак праздничные дни.
«ИГ (запрещена в России) и другие экстремистские группы, как правило, используют праздничные дни для продвижения своей повестки и для проведения атак. Для этого могут быть выбраны праздники и период, предшествующий им. Например, в течение августа мусульманский праздник Курбан-байрам (11-12 августа) и День независимости Украины (24 августа)», — говорится в сообщении.
Посольство США также призвало американских туристов на Украине быть бдительными в августе, избегать мест массового скопления людей и общественных мероприятий.
В мире , Украина , Госдеп США , Исламское государство
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