Зеленский анонсировал следующий нормандский саммит

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая встреча "нормандской четверки" состоится в конце августа во Франции. Речь идет о главах внешнеполитических ведомств стран.

Что касается глав государств, украинский лидер отметил, что надеется на проведение саммита этой осенью. "Я — за начало сентября", — сказал он в интервью газете "Коммерсант". По словам Зеленского, тянуть уже некуда.