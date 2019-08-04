Зеленский анонсировал следующий нормандский саммит 

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новая встреча "нормандской четверки" состоится в конце августа во Франции. Речь идет о главах внешнеполитических ведомств стран.
Что касается глав государств, украинский лидер отметил, что надеется на проведение саммита этой осенью. "Я — за начало сентября", — сказал он в интервью газете "Коммерсант". По словам Зеленского, тянуть уже некуда.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал предложение главы Украины о встрече в новом формате — с участием не только Франции и Германии, но США с Великобританией. "Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе и от расширения "нормандского формата", но эти встречи на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены", — заметил российский лидер. Также в Кремле говорили о том, что президент России не будет встречаться с украинским коллегой просто ради встречи — нужна встреча ради результата.