«Наш сукин сын». Защитят ли США Порошенко от уголовных преследований

Ранее в отношении экс-президента и его окружения, по данным украинских СМИ, уже было возбуждено 13 уголовных дел, причем по весьма серьезным статьям — начиная от государственной измены и заканчивая неуплатой налогов.

Самого Порошенко на Украине сейчас нет — вместе со всей семьей он выехал за границу, предположительно для того, чтобы отдохнуть после напряженной кампании по внеочередным выборам в Верховную раду , на которых его партия "Европейская солидарность" финишировала четвертой с результатом около 8% голосов. Но перед отъездом, по данным издания "Вести Украина", бывший глава государства успел обратиться к лоббистским компаниям в США с просьбой защитить от уголовного преследования на Украине.

Американскому президенту Франклину Рузвельту приписывают слова, сказанные в адрес никарагуанского правителя Анастасио Сомосы: "Он, может быть, и сукин сын, но это наш сукин сын". Судя по всему, Порошенко надеется, что и применительно к нему эта формула сработает. Хотя сбудутся ли его надежды — это еще большой вопрос.

Счет на миллионы

Разговоры о коррупционных схемах в украинской оборонной промышленности ходили еще в бытность Порошенко президентом, а недавно новый глава государства Владимир Зеленский сообщил: правоохранительные органы страны раскрыли новую схему, благодаря которой на протяжении пяти лет деятельности предыдущей власти "спецэкспортеры" по нескольким сомнительным контрактам перечислили почти $30 млн на счета офшорных компаний за якобы предоставленные услуги.

После этого заявления Главная военная прокуратура Украины 22 июля провела обыски в служебных помещениях правительства, пограничной и фискальной служб, а также на предприятии "Спецтехноэкспорт", которое входит в структуру "Укроборонпрома". Теперь же, по словам юриста Портнова, стали известны и главные фигуранты схемы, среди которых бывший президент и бывшая глава Нацбанка.

Именно по их "прямому поручению", утверждает юрист, "правление НБУ 19 января 2016 года отменило акты о валютном контроле внешнеэкономических операций, установив, что платежи "Укроборонпрома" в офшоры могут проходить предоплатой, без валютного контроля НБУ и без ограничений в суммах". Такие действия позволили совершить хищения из оборонного бюджета Украины на миллиарды гривен.

В рамках ранее возбужденных дел экс-президента обвиняют в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в отношении него расследуется дело "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде". Одно из дел касается завода "Кузница на Рыбальском", который являлся одним из крупнейших активов Порошенко. По неофициальной информации, экс-глава государства фиктивно продал его крупному украинскому бизнесмену Сергею Тигипко . Дело о продаже завода возбуждено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем.

Именно по этому делу Порошенко в минувший четверг давал показания на допросе в ГБР. По словам бывшего главы государства, сделка купли-продажи "Кузницы на Рыбальском" была совершена без его участия.

Выезд за рубеж

Следующий допрос назначен на 12 августа, но состоится ли он, сказать трудно: в конце июля все семейство Порошенко, включая детей и внуков, двумя группами отбыло за границу. Первая группа во главе с женой экс-президента отправилась, по данным украинских СМИ, в Германию, а затем и сам Порошенко с оставшимися чадами и домочадцами вылетел в направлении Турции. Дальнейший его маршрут и местонахождение неизвестны. Предположения высказываются самые различные: от отдыха в Турции, ОАЭ или Мальдивах до попытки найти убежище в Испании или Великобритании.

Кстати, именно в Великобритании обитает сейчас и экс-глава Нацбанка Гонтарева, проходящая с Порошенко по одному делу. Ранее против нее было возбуждено персональное дело, в связи с чем, по данным украинских СМИ, бывшая главная банкирша Украины вознамерилась попросить в Британии убежище.

Порошенко, если он решит сказать родине то самое "остаточне прощевай", которое он бессчетное число раз возглашал в адрес России, просить убежище не понадобится: по данным тех же СМИ, у него имеется по меньшей мере пять иностранных паспортов на разные имена, в том числе, вероятно, и британский. Хотя, как замечают эксперты, в случае решения не возвращаться из-за рубежа одному из крупнейших украинских олигархов, которым был и остается Порошенко, будет сложнее защищать остающиеся на Украине активы.

Некоторые политологи считают, что Порошенко может вернуться в Киев к началу работы нового состава парламента, где у него будет депутатская неприкосновенность. Их оппоненты напоминают, что этой неприкосновенности экс-президент может лишиться в одночасье, ведь большинство в Верховной раде принадлежит партии его соперника — действующего президента Зеленского.

Сам Порошенко в интервью, которое он перед отъездом за рубеж дал "Украинской правде", заявил, что "ни от кого не собирается прятаться", и заранее объявил, что любые преследования в отношении него будут носить политический характер. Он также добавил, что гордится сделанным за время пребывания на посту президента, хотя и признает некоторые ошибки, допущенные в том числе в кадровой области. В качестве своих успехов в области он назвал назначение на пост главы НБУ той самой Гонтаревой, которая теперь проходит с ним по одному делу.

Волкер в помощь

Несмотря на показную браваду, Порошенко, судя по всему, вполне осознает те угрозы, которые представляют возбужденные против него уголовные дела, иначе не стал бы обращаться за помощью к американским покровителям. Как пишут "Вести Украина", "экс-президент уже коммуницирует с лоббистами из США". В числе тех, к кому обратился Порошенко, издание называет компанию BGR Group из Вашингтона, старшим советником которой числится спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

Тот самый Волкер, который в середине июля публично высказался против намерения президента Зеленского подвергнуть люстрации всех высших украинских чиновников и политиков, занимавших посты при его предшественнике, а заодно и самого этого предшественника. По мнению спецпредставителя Госдепа, такая люстрация стала бы "политическим возмездием", которое "фактически отвлекает от дела продвижения своей страны вперед". Бороться с олигархами и коррупцией, конечно, надо, но "таким образом, чтобы сохранить страну единой и позволить ей продвигаться вперед", подчеркнул Волкер.

Расчет Порошенко на то, что его признают "своим сукиным сыном" и возьмут под защиту, понятен: ни в Вашингтоне, ни в европейских столицах никому не захочется признавать, что на протяжении пяти лет они жали руки, похлопывали по плечу и время от времени даже обнимались с человеком, который на поверку оказался банальным жуликом.

Впрочем, у этого расчета есть одно слабое звено, из-за которого все надежды Порошенко могут пойти прахом. Дело в том, что в ходе президентских выборов в США, победу на которых одержал Дональд Трамп , украинские власти и лично тогдашний глава государства Порошенко делали ставку на соперницу Трампа — демократку Хиллари Клинтон . И даже слили компромат на Пола Манафорта — политтехнолога Трампа, который ранее работал на Украине. А также допускали неосторожные выпады по адресу кандидата-республиканца.

Когда же этот кандидат неожиданно для многих победил в схватке за Белый дом, в Киеве сперва оцепенели, а потом принялись изо всех сил налаживать контакты с новым американским президентом и его окружением. Однако преуспели лишь отчасти: да, Вашингтон продолжал поддерживать Украину в ее конфликте с Россией, но вовсе не из-за любви к Порошенко, а лишь потому, что это отвечало интересам самих Соединенных Штатов. А вот хорошие личные контакты у Порошенко с Трампом так, по сути, и не сложились.

Так что не факт, что США, если речь дойдет до действительно серьезных и обоснованных обвинений в адрес Порошенко, согласятся признать его "своим сукиным сыном". Как бы не пришлось пятому украинскому президенту ощутить себя в роли персонажа гоголевской повести — того самого Андрия, которого его отец Тарас Бульба вопрошает: "Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?"

Если кто не помнит: Андрий плохо кончил. Впрочем, Порошенко надеется, что все обойдется, и мечтает, как десять лет спустя он завершит свою политическую карьеру, будучи депутатом Европейского парламента . Правда, не уточняет, от какой страны.

Андрей Низамутдинов