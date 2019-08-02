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Правительство Японии возмутилось прибытием Медведева на Курилы 

Свободная пресса 50 минут назад
Фото: ТАСС
Власти Японии выразили неудовольствие по поводу визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Курильские острова. На остров Итуруп Медведев прибыл накануне.
«Поездки российских официальных лиц на четыре северных острова противоречит позиции нашего правительства», — сообщил новость генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
Между тем Медведев прилетел на Итуруп утром 2 августа с тем, чтобы осмотреть на острове места строительства школы и двух жилых домов. Кроме того, премьер-министр побывает на местном водно-оздоровительном комплексе и рыбоперерабатывающем заводе.
Ранее «СП» сообщала новость о том, что Россия отказалась обсуждать в рамках переговоров о заключении мирного договора с Японией возможность передачи двух островов Курильской гряды.
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В мире , Азия , Политика , Дмитрий Медведев , Япония
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