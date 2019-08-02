Правительство Японии возмутилось прибытием Медведева на Курилы

«Поездки российских официальных лиц на четыре северных острова противоречит позиции нашего правительства», — сообщил новость генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Между тем Медведев прилетел на Итуруп утром 2 августа с тем, чтобы осмотреть на острове места строительства школы и двух жилых домов. Кроме того, премьер-министр побывает на местном водно-оздоровительном комплексе и рыбоперерабатывающем заводе.

Ранее «СП» сообщала новость о том, что Россия отказалась обсуждать в рамках переговоров о заключении мирного договора с Японией возможность передачи двух островов Курильской гряды.