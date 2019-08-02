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Кондолиза Райс высказалась о будущем Украины в НАТО 

ТК «Звезда» + ещё 4 1 час назад
Фото: Ron Sachs, globallookpress
Бывший госсекретарь США считает, что в альянсе достигнуть консенсуса по этому вопросу будет невозможно.
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс высказала свое мнение о возможном членстве Украины в НАТО. На ее взгляд, в ближайшее время Украина вряд ли сможет это сделать.
Напомним, Кондолиза Райс с 2005-го по 2009-й была госсекретарем США в администрации президента Джорджа Буша-младшего, у которого до этого 4 года являлась советником по национальной безопасности. Она считается одним из самых влиятельных женщин-политиков за всю историю США.
«Я думаю сейчас это не представляется возможным. НАТО является консенсусной организацией, и вы вряд ли получите консенсус», — заявила Райс в интервью украинскому изданию «Новое время».
По мнению Райс, сейчас достигнуть единого мнения будет невозможно даже для получения плана действий по членству в НАТО. Однако политик уточнила, что это не значит, что Украина не сможет приблизиться к альянсу. Бывший госсекретарь призвала Украину быть более активной и участвовать в мероприятиях Североатлантического альянса.
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Комментарии9
В мире , НАТО и Украина , Кондолиза Райс , Джордж Буш , Администрация Президента РФ , НАТО , США
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