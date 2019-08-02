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Венгрия нарушила санкции против России 

Рамблер + ещё 1 55 минут назад
Венгрия нарушила санкции Евросоюза против России, сообщает «Газета.ru».
Ранее Россия заключила с Сербией контракт на поставку последней 30 танков Т-72 и такого же количества боевых разведывательных машин БРДМ-2.
В июле стало известно, что одна из партий, 10 БРМ, не была пропущена в Сербию Румынией. Местное Министерство иностранных дел объяснило это санкционным режимом — транзит не может быть разрешен из-за запрета на торговлю оружием с Москвой.
Между тем Венгрия транзит разрешила. В администрации премьер-министра Виктора Орбана объяснили, что БРДМ-2 находились на гражданском самолете, а таковым для входа в венгерское воздушное пространство не нужны специальные разрешения.
В свою очередь, представитель Европейского союза, отказавшись комментировать произошедшее по существу, отметил, что ответственность за реализацию санкций лежит на государствах-членах ЕС.
В мире , Видео , Оружие , Виктор Орбан , МИД , ЕС , Газета.Ru , Венгрия , Сербия
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