Венгрия нарушила санкции против России

Ранее Россия заключила с Сербией контракт на поставку последней 30 танков Т-72 и такого же количества боевых разведывательных машин БРДМ-2.

В июле стало известно, что одна из партий, 10 БРМ, не была пропущена в Сербию Румынией. Местное Министерство иностранных дел объяснило это санкционным режимом — транзит не может быть разрешен из-за запрета на торговлю оружием с Москвой.

Между тем Венгрия транзит разрешила. В администрации премьер-министра Виктора Орбана объяснили, что БРДМ-2 находились на гражданском самолете, а таковым для входа в венгерское воздушное пространство не нужны специальные разрешения.

В свою очередь, представитель Европейского союза, отказавшись комментировать произошедшее по существу, отметил, что ответственность за реализацию санкций лежит на государствах-членах ЕС.