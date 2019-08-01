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Правительство за один день: что пообещал представитель Зеленского 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В первых числах сентября на Украине будет сформирован новый состав правительства, анонсировал представитель Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус. Первая рабочая неделя Верховной рады ІX созыва будет очень насыщенной — помимо утверждения министров, будут рассмотрены законопроекты о процедуре импичмента президента и снятии депутатской неприкосновенности.
Новый состав украинского правительство будет сформирован в первые дни работы новой Верховной рады, и это произойдет в первых числах сентября, рассказал представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус.
«Я думаю, новый кабмин будет сформирован в первый или второй день работы нового парламента. У нас времени немного, в стране нужны быстрые перемены, чтобы общество ощущало положительный эффект от реформ, которые надо быстро проводить. Каждый день будут новые решения и шаги», — пояснил чиновник.
Первая рабочая неделя Верховной рады ІX созыва будет очень насыщенной — готовятся к рассмотрению законопроекты о процедуре импичмента президента и снятии депутатской неприкосновенности, подтвердил кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» Виталий Безгин.
По его словам, партия главы государства будет сотрудничать со всеми политическими объединениями, прошедшими в парламент, даже оппозиционными, кроме одного — «Оппозиционная платформа — За жизнь», лидером которого является Виктор Медведчук.
Эксперт Института стран СНГ Артем Журко считает, что Киеву удастся сформировать новый кабинет министров даже и в крайне сжатые сроки. Имея монокоалицию, команда Зеленского не обременена долгосрочными переговорами с иными политическими силами и способна сама выставить на все ключевые посты своих людей, передает НСН.
Вопрос лишь в том, готова ли команда нынешнего главы государства полностью взять ответственность на себя, особенно по крайне проблематичным направлениям — медицина, экономика, топливно-энергетический комплекс, передает ФАН.
«Не исключено, что ради того, чтобы скинуть с себя груз ответственности, одним-двумя министерскими креслами им придется поделиться с политическими конкурентами и впоследствии играть на этом, зарабатывая политические очки. Впрочем, учитывая планы окружения Зеленского по объединению и сокращению министерств, вряд ли можно будет ожидать щедрости по раздаче портфелей конкурентам», — указал аналитик.
Внеочередные выборы в украинский парламент прошли 21 июля. После обработки 100% голосов в Верховную раду прошли пять партий.
Первое место в списке заняла «Слуга народа», партия президента Украины Владимира Зеленского получила 43,16% голосов избирателей.
Политическая сила может рассчитывать более чем на 250 мест в парламенте.
На второй строчке «Оппозиционная платформа — За жизнь» — партия набрала 13,05% голосов и может получить 43 мандата. Тройку лидеров замыкает «Батькивщина» Юлии Тимошенко с результатом в 8,18% голосов. Партия может получить около 26 кресел в новой Раде.
Четвертое место занимает «Европейская солидарность», которая набрала 8,1% голосов избирателей. Согласно этим результатам, партия Порошенко может получить около 25 мандатов. На пятом месте «Голос» музыканта Святослава Вакарчука, партия набрала 5,82% и может получить примерно 20 мест в Верховной раде.
Председатель центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук по итогам выборов рассказала, что свыше 70 исков поступили в суды после 21 июля — дня голосования.
«После дня голосования в целом было подано 74 иска в 23 одномандатных избирательных округах. Они относятся к протоколам подведения результатов голосования», — сказала глава украинского ведомства.
Чиновница добавила, что из них судами было отказано в удовлетворении 42 исков, пять оставлены без рассмотрения, 14 — удовлетворены, еще 13 — рассматриваются.
Председатель ЦИК напомнила, что результаты выборов в парламент должны быть оглашены до 5 августа, но в настоящее время это невозможно, поскольку «есть несколько избирательных округов, в которых идут серьезные судебные разбирательства».
Слипачук рассчитывает, что суды примут вердикты в ближайшие дни. Однако она признала, что комиссия осталась удовлетворена работой судебной системы при рассмотрении исков по выборам.
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью газете «Украинская правда» прокомментировал итоги внеочередных выборов в Верховную раду. По его словам, партия «Европейская солидарность», лидером которой он является, показала плохой результат из-за действий других политических сил.
Он также отметил, что предлагал объединить усилия партиям «Самопомощь», «Украинская стратегия» премьер-министра Владимира Гройсмана и «Свобода», но представители политических сил отказались от поддержки.
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В мире , Статьи , Артем Журко , Виктор Медведчук , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Гройсман , Святослав Вакарчук , Андрей Герус , Институт стран СНГ , Центризбирком России , Верховная Рада , Украинская правда , Киев
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