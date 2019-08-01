Депутат Рады призвал Луценко «ответить за треп» о помощи Саакашвили

В декабре 2017 года в квартире Саакашвили в Киеве прошел обыск, сам политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже он был задержан и выведен из дома правоохранителями, его посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки, заблокировали машину, пробили колеса и силой освободили его из микроавтобуса. Затем Саакашвили вместе со своими сторонниками отправился к зданию Верховной рады Украины, где организовали митинг. Луценко назвал фамилии депутатов Рады, которые якобы препятствовали задержанию Михаила Саакашвили. В частности, он упомянул Лещенко.

"Надеюсь, он (Луценко — ред.) набрался достаточно сил и не будет больше прятаться от суда, а придет и ответит "за базар" по иску, который выдвинули против него я, Мустафа Найем и Светлана Залищук. Иск был подан в ответ на "треп Луценко" — обвинения с трибуны Рады полуторагодичной давности в содействии побегу Михаила Саакашвили из-под стражи", — написал Лещенко в четверг на своей странице в Facebook.

Он добавил, что материальный ущерб к Луценко выдвинут на 1 гривну, так что "денег на Прованс и Сейшелы ему хватит".