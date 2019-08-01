Гутерреш призвал Россию и США продлить СНВ-III 

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и Соединённые Штаты продлить действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
«Я решительно призываю США и Российскую Федерацию продлить так называемый договор СНВ-III», — цитирует Интерфакс Генсека ООН.
В начале июля президент России Владимир Путин заявил, что срок действия договора СНВ-III истекает в начале 2021 года.
Он отмечал, что в Москве пока не видят готовности Вашингтона обсуждать продление СНВ-III или выработку нового соглашения.