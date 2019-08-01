Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гутерреш призвал Россию и США продлить СНВ-III 

RT на русском + ещё 10 1 час назад
Фото: Reuters
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и Соединённые Штаты продлить действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.
«Я решительно призываю США и Российскую Федерацию продлить так называемый договор СНВ-III», — цитирует Интерфакс Генсека ООН.
В начале июля президент России Владимир Путин заявил, что срок действия договора СНВ-III истекает в начале 2021 года.
Он отмечал, что в Москве пока не видят готовности Вашингтона обсуждать продление СНВ-III или выработку нового соглашения.
RT на русском: последние новости
На Украине разбили памятники участвовавшим в конфликте в Донбассе В Госдуме осудили арест российского танкера на Украине В Польше не считают вопрос репараций от Германии закрытым
В мире , Антониу Гутерреш , Владимир Путин , ООН , Интерфакс , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дроздов оценил ситуацию с лесными пожарами в России2
«Мир потеряет тормоз в ядерной войне»
Глава офиса Зеленского ушел в отставку13
«В России спецслужбы успешно борются с террором»8
Пока вы не уснули: Россия ответила на предложение Трампа29
Видео
03:08
Ползавший по Трампу жук рассмешил пользователей сети
В мире США
00:02
Сириец в Германии убил мечом уроженца Казахстана
Криминал В мире
02:31
Москвичам начали устанавливать умные электросчетчики
Новости Москвы
01:58
Российский дым накрыл США
Происшествия Пожары
00:22
Россия отреагировала на предложение Трампа
Политика
04:12
«Варикоз пора лечить»: в Сети раскритиковали фото Зеленского
В мире Украина
01:20
Симоньян анонсировала «харакири в прямом эфире»
Общество
00:41
Трамп назвал главного союзника США вне НАТО
В мире Войска
00:50
Медведев поручил выявить умышленные поджоги леса
Политика Происшествия
01:23
Алибасов накажет «Ашан» за «Крота»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение