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Папа Римский захотел приехать в Россию 

Lenta.ru + ещё 5 1 час назад
Фото: Yara Nardi / Reuters
Папа Римский Франциск заявил о желании приехать в Россию. Об этом сообщается на сайте Asianews.it.
Посетить Россию понтифика пригласила российская оперная певица Светлана Касьян, которая находилась на гастролях в Италии и 24 июля была принята в Ватикане. В частности, исполнительница надеется, что глава католической церкви посетит церковь святого Мартина Исповедника в Москве.
«Я бы с удовольствием приехал в Россию, в таком случае я, конечно, совершу туда визит», — ответил Франциск, не уточнив дату визита.
Папа Римский вручил Касьян Орден Святого Сильвестра. Российская исполнительница стала первой оперной певицей-кавалером («дамой») ордена за всю историю Ватикана.
4 июля в Ватикане папа Римский принял президента России Владимира Путина. Их встреча продолжалась час. Стороны обсудили вопросы защиты христиан Ближнего Востока, ситуацию в Сирии, взаимоотношения России и Ватикана. По окончании переговоров российский лидер подарил понтифику несколько копий фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского, а также икону святых Петра и Павла. В свою очередь Франциск преподнес главе государства гравюру с видом Рима.
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В мире , Андрей Михалков-Кончаловский , ФРАНЦИСК , Владимир Путин , Католическая церковь , Италия , Москва , Папский Престол (Государство — Город Ватикан)
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