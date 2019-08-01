Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Порошенко назвал себя автором Минских соглашений 

Lenta.ru 14 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Украинской правде» заявил, что лично составлял текст Минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
По словам политика, во время пребывания на посту главы государства его часто критиковали за микроменеджмент — чрезмерное стремление контролировать работу своих подчиненных. Экс-президент признался, что действительно выполнял многие функции самостоятельно, поскольку не мог поручить помощникам важные государственные вопросы. К примеру, во время получения томоса об автокефалии для Православной церкви Украины Константинопольский патриархат отказывался вести переговоры с украинскими иерархами, отметил Порошенко.
Этот же подход политик использовал во время подписания соглашений о деэскалации конфликта в Донбассе.
«Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель. Тогда и у Меркель есть микроменеджмент, потому что мы вдвоем писали. Если говорить о какой-то своей принципиальной позиции, то не ошибается тот, кто ничего не делает. Я много сделал и, возможно, много ошибался. Но я искренне стремился, стремлюсь и буду стремиться к успеху моей страны», — отметил экс-президент.
Ранее 1 августа Порошенко заявил, что впервые соглашение о деэскалации конфликта в Донбассе было подписано 5 сентября 2014 года в Кардиффе на саммите НАТО, а не в Минске.
В феврале 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России согласовали документ, известный как Минские соглашения. Его также подписали представители ОБСЕ и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Согласно договоренностям, воюющие стороны в Донбассе обязаны прекратить боевые действия, Киев взял на себя обязательства провести политические реформы.
Последние новости
Раскрыты подробности спецоперации российского спецназа в Сирии Москвичи пережили самый холодный июль с начала века Россиянам рассказали о погоде в августе
Комментарии1
В мире , Украина , Ангела Меркель , Петр Порошенко , ОБСЕ , РПЦ , НАТО , Украинская правда , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отреагировала на предложение Трампа352
Группа туристов пропала в Белом море6
«Не видно даже номер»: обломки вертолета найдены в РФ
Россия начала оперативное учение154
Трамп предложил Путину помощь323
Видео
00:22
Россия отреагировала на предложение Трампа
Политика
00:41
Трамп назвал главного союзника США вне НАТО
В мире Войска
00:50
Медведев поручил выявить умышленные поджоги леса
Политика Происшествия
01:23
Алибасов накажет «Ашан» за «Крота»
Шоу-бизнес
03:10
Список мэрии на выборах в Мосгордуму «засветили»
Политика
00:31
ЧП в московском метро закончилось смертью
Происшествия
01:10
Россияне доверились Соловьеву и Малахову
Общество
01:36
Трамп предложил Путину помощь
В мире Армия
02:57
Россияне будут мерзнуть до осени
Погода Общество
01:14
Скабеева посмеялась над сторонником Зеленского
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение