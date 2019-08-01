Порошенко назвал себя автором Минских соглашений

По словам политика, во время пребывания на посту главы государства его часто критиковали за микроменеджмент — чрезмерное стремление контролировать работу своих подчиненных. Экс-президент признался, что действительно выполнял многие функции самостоятельно, поскольку не мог поручить помощникам важные государственные вопросы. К примеру, во время получения томоса об автокефалии для Православной церкви Украины Константинопольский патриархат отказывался вести переговоры с украинскими иерархами, отметил Порошенко.

Этот же подход политик использовал во время подписания соглашений о деэскалации конфликта в Донбассе.

«Я лично сел и писал текст Минских соглашений. Вместе с Меркель. Тогда и у Меркель есть микроменеджмент, потому что мы вдвоем писали. Если говорить о какой-то своей принципиальной позиции, то не ошибается тот, кто ничего не делает. Я много сделал и, возможно, много ошибался. Но я искренне стремился, стремлюсь и буду стремиться к успеху моей страны», — отметил экс-президент.

Ранее 1 августа Порошенко заявил, что впервые соглашение о деэскалации конфликта в Донбассе было подписано 5 сентября 2014 года в Кардиффе на саммите НАТО , а не в Минске.