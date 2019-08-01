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«Петя тикает с Украины»: Зеленский выложил фото из спортзала 

Рамблер + ещё 4 34 минуты назад
Фото: Instagram
Владимир Зеленский пожелал соотечественникам доброго утра из спортзала. Снимок оттуда президент Украины опубликовал в своем инстаграме.
«Политика политикой, а спорт никто не отменял! Доброе утро!» — подписал он фото, размещенное в соцсети два часа назад.
На нем глава государства запечатлен в серых шортах, голубой футболке и белых носках в полуприседе на одной ноге. Позади Зеленского видны спортивные тренажеры, а сам он выглядит сосредоточенным на выполнении упражнения.
«Выглядите хорошо, господин президент!» — написал один из комментаторов.
Другие назвали снимок Зеленского из спортзала «зарядкой позитивом», а самого главу государства — самым лучшим, ярким, народным, простым президентом в мире.
Еще один пользователь пошутил, что вскоре порохоботы — сторонники бывшего президента Петра Порошенко, — упрекнут Зеленского за то, что в 6:00 тот заботится не о стране, а о своем теле.
«Петя такими шагами (как Зеленский на фото. — Прим. ред.) тикает с Украины», — пошутил другой.
Комментарии3
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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