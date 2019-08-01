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Украину решили избавить от «зеленой чумы» 

Рамблер + ещё 7 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Виталий Кличко и Олег Ляшко объединились против «зеленой чумы» — Владимира Зеленского. Об этом Ляшко сообщил в своем фейсбуке.
Вчера вечером лидер Радикальной партии опубликовал видео, в котором назвал намерение президента Зеленского лишить мэра Киева Кличко должности еще и главы городской администрации нашествием «зеленой чумы». Зеленый — основной цвет партии «Слуга народа».
«Я предложил законно избранному мэру остановить наступление "зеленой чумы" на самоуправление Киева», — рассказал Ляшко.
По словам депутата, Кличко ответил ему поднятым вверх большим пальцем. Ляшко призвал последовать его примеру и других политиков — забыть о противоречиях, объединиться и вместе защитить Украину от Зеленского.
Ранее Виталий Кличко заявлял, что, лишившись поста главы Киевской городской госадминистрации, станет мэром-декорацией, а «такого нет ни в одной европейской столице, когда городом управляет назначенный сверху человек».
Комментарии2
В мире , Украина , Виталий Кличко , Олег Ляшко , Владимир Зеленский
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