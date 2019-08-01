Порошенко попросил у США помощи

Бывший президент Украины с семьей покинул страну несколько дней назад — направился на отдых в Стамбул . По словам источников «Вестей», в Турции Порошенко может встретиться с лоббистами из США. Он уже с ними коммуницирует.

«Можно, например, ждать публичной поддержки в Вашингтоне в случае попыток ареста», — не исключил один из собеседников издания.

В настоящее время на Украине расследуется 13 уголовных дел против Порошенко и его окружения, в том числе об отмывании денег, неуплате налогов, государственной измене и попытке узурпации власти.

По словам источников «Вестей», экс-президент понимает, что все «достаточно серьезно», и намерен защищаться. Пока Порошенко в этом помогают сторонники, все еще находящиеся у власти, например, генпрокурор Юрий Луценко . Однако вскоре они лишатся должностей.