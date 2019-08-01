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Порошенко попросил у США помощи 

Рамблер + ещё 13 27 минут назад
Петр Порошенко ищет защиты от уголовного преследования на Украине в США, заявили украинским «Вестям» осведомленные собеседники.
Бывший президент Украины с семьей покинул страну несколько дней назад — направился на отдых в Стамбул. По словам источников «Вестей», в Турции Порошенко может встретиться с лоббистами из США. Он уже с ними коммуницирует.
«Можно, например, ждать публичной поддержки в Вашингтоне в случае попыток ареста», — не исключил один из собеседников издания.
В настоящее время на Украине расследуется 13 уголовных дел против Порошенко и его окружения, в том числе об отмывании денег, неуплате налогов, государственной измене и попытке узурпации власти.
По словам источников «Вестей», экс-президент понимает, что все «достаточно серьезно», и намерен защищаться. Пока Порошенко в этом помогают сторонники, все еще находящиеся у власти, например, генпрокурор Юрий Луценко. Однако вскоре они лишатся должностей.
« (Тогда. — Прим. ред.) стратегией может быть максимальное информирование западных партнеров — теперь уже Порошенко будет ездить в Европарламент для защиты себя», — считает политолог Тарас Черновил.
Комментарии102
В мире , Видео , Юрий Луценко , Петр Порошенко , Европарламент , США
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