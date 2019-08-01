Мэр Киева Виталий Кличко удостоился прозвища «луч света» от советника президента США по кибербезопасности Рудольфа Джулиани. Так бывший мэр Нью-Йорка назвал спортсмена во время встречи с ним.
Об этом Джулиани написал в Twitter, отметив, что столица Украины якобы никогда не была лучше, чем сейчас при Кличко. Советник президента добавил, что считает бывшего боксёра патриотом своей страны.
Mayor Vitaly Klitchko was a great heavyweight champion and is a real patriot of Ukraine. The city of Kiev has never been better. He is a bright light shining in relative darkness. pic.twitter.com/PIN9jfAzb4— Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 31 de julho de 2019
Ранее News.ru сообщал, что руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что в ходе переговоров просил мэра Киева Виталия Кличко отказаться от института «смотрящих», однако тот признал, что должен идти на компромиссы с ними, так как он утратил контроль за Киевским городским советом.