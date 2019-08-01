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Трамп позвонил Путину 

Рамблер + ещё 33 3 минуты назад
Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили по телефону о Сибири и торговли, сообщают пресс-службы Кремля и Белого дома.
Разговор президентов России и США состоялся вечером 31 июля. Трамп позвонил Путину. Он выразил обеспокоенность в связи с лесными пожарами в Сибири и предложил помощь в их тушении.
Российский лидер поблагодарил американского за «внимательное отношение» и выразил готовность воспользоваться предложением, если возникнет такая необходимость.
«Президент России оценил этот шаг как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между странами», — отмечается в публикации на сайте Кремля.
Путин и Трамп договорились контактировать и дальше как по телефону, так и при личных встречах. Тем временем в пресс-службе Белого дома упомянули, что помимо сибирских пожаров главы государств обсудили вопросы торговли.
Вчера площадь лесных пожаров в Сибири достигла почти 2,8 миллиона гектаров: в Якутии — 1,1 миллиона, в Красноярском крае — более миллиона, в Иркутской области — примерно 700 тысяч. Их тушат 2,7 тысячи человек, 390 единиц наземной техники и 28 воздушных судов.
Комментарии107
В мире , Видео , Политика , Дональд Трамп , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Администрация США , США
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