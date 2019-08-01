Трамп позвонил Путину

Разговор президентов России и США состоялся вечером 31 июля. Трамп позвонил Путину. Он выразил обеспокоенность в связи с лесными пожарами в Сибири и предложил помощь в их тушении.

Российский лидер поблагодарил американского за «внимательное отношение» и выразил готовность воспользоваться предложением, если возникнет такая необходимость.

«Президент России оценил этот шаг как залог того, что в будущем удастся восстановить полноформатные отношения между странами», — отмечается в публикации на сайте Кремля.

Путин и Трамп договорились контактировать и дальше как по телефону, так и при личных встречах. Тем временем в пресс-службе Белого дома упомянули, что помимо сибирских пожаров главы государств обсудили вопросы торговли.

Вчера площадь лесных пожаров в Сибири достигла почти 2,8 миллиона гектаров: в Якутии — 1,1 миллиона, в Красноярском крае — более миллиона, в Иркутской области — примерно 700 тысяч. Их тушат 2,7 тысячи человек, 390 единиц наземной техники и 28 воздушных судов.