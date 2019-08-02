США ввели новые санкции

Трамп ввел новые санкции против России

США расширили санкции против России по делу Скрипалей, рассказали Politico осведомленные собеседники.

Шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери весной 2018 года. Запад винит в этом Россию. Прошлым летом США ввели против РФ санкции за это в рамках закона о химическом и биологическом оружии.

Закон подразумевает введение ограничений в несколько этапов. Год назад в Россию из Америки было запрещено поставлять продукцию двойного назначения. По словам собеседников Politico, вчера президент США Дональд Трамп подписал указ о вводе второго пакета санкций.

Вчера Белый дом и впрямь обнародовал указ главы государства относительно процедуры выполнения положений о введении санкций против страны-нарушительницы закона о химическом и биологическом оружии. Однако нарушитель не назван прямо.

Своим указом Трамп предписал министру финансов и государственному секретарю предпринять следующие действия в рамках закона в случае возникновения такой необходимости. Действия — это среди прочего запрет предоставления банками США кредитов правительству страны-нарушительницы и препятствование выдачи займов и оказания финансовой помощи международными финансовыми учреждениями.