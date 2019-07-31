«Наша стратегия опасна»: что демократы хотят от Трампа

Возможные кандидаты в президенты США от Демпартии на дебатах предложили «бросить вызов расизму и сексизму Трампа , объединившись в беспрецедентном по своему масштабу движении». В дискуссии приняли участие десять кандидатов-демократов, однако их соперники республиканцы уже оценили выступления как «пустые».

Дебаты среди представителей Демократической партии США , желающих побороться за президентский пост с Дональдом Трампом в 2020 году, прошли в ночь со вторника на среду по московскому времени в Детройте, штат Мичиган, и были организованы телеканалом CNN. В дискуссии приняли участие десять кандидатов-демократов. Второй раунд прений запомнится ожесточенными словесными баталиями между демократами, однако дискуссия продолжится и в четверг. При этом республиканцы уже оценили выступления соперников как «пустые».

Сенатор-демократ от штата Массачусетс, кандидат в президенты США Элизабет Уоррен заявила, что американские власти обязаны отказаться от возможности нанесения превентивного ядерного удара.

По словам Уоррен, необходимо принять закон, который позволит США применить ядерное оружие только в качестве ответной меры.

«США не будут использовать ядерное оружие в качестве превентивной меры. И мы должны донести до всего мира, что это снижает вероятность ошибки в расчетах, недопонимания, а наша главная задача — поддерживать собственную безопасность», — добавила Уоррен.

Она также отметила, что это позволит сделать мир более безопасным.

Однако с мнением сенатора не согласился губернатор штата Монтана Стив Буллок. По его словам, США не следует отказываться от подобной возможности.

«Надеюсь, что мы никогда, уж точно не во время моего или чьего-либо еще [президентского] срока, не приблизимся к тому, чтобы спустить этот курок», — заявил Буллок.

Возможность превентивного ядерного удара дает США преимущество, считает губернатор. Он также добавил, что за счет этого Вашингтон может вести переговоры с позиции силы.

Уоррен же раскритиковала заявление своего соперника. По мнению сенатора, подобный подход несет угрозу США и всему миру. Известно, что сенатор является одним из авторов законопроекта, который предусматривает введение ограничений на применение США ядерного оружия. В случае принятия документа, американским властям будет запрещено первыми использовать оружие массового поражения.

«Наша нынешняя ядерная стратегия не просто устарела — сейчас она опасна», — говорится в пояснительной записке.

Данный законопроект был внесен в конгресс США еще в конце января, но пока не был принят. Против подобных мер активно выступают представители Республиканской партии . По их мнению, ограничения могут лишить США возможность защищаться. Стоит отметить, что военная доктрина России подразумевает применение ответно-встречного удара ядерного оружия в случае нападения противника.

Первая часть второго раунда предвыборных дебатов кандидатов в президенты от Демократической партии проходила в Детройте, столице автопрома США. На выборах 2016 года Трамп выиграл здесь у Клинтон с минимальным перевесом по голосам избирателей.

Во время дебатов демократы обсудили множество вопросов. Ожесточенные споры возникли на фоне обсуждения проблем здравоохранения, климата, расизма и внешней политики США. Помимо Уоррен и Буллока в прениях приняли участие сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс , конгрессмен от Огайо Тим Райан , сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенда штат Индиана, Пит Буттиджич, экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк, экс-губернатор Колорадо Джон Хикенлупер, экс-конгрессмен от Мэриленда Джон Дилейни , а также писательница Марианна Уильямсон.

Ульямсон начала свою карьеру как певица кабаре, а затем стала социальным активистом и автором ряда книг. Одна из них — гид к счастливой жизни «Возвращение в любовь» — стала в 1992 году бестселлером New York Times. Оценивая политику Трампа, писательница заявила, что им движут «темные психические силы».

Выступление Ульямсон шутливо оценил сын президента США Дональд Трамп-младший.

«Люди будут думать, что я троллю, но Марианна Уильямсон на самом деле выигрывает», — написал Трамп-младший в твиттере.

Всего о своем выдвижении в президенты от Демократической партии заявили 25 человек. Это беспрецедентное число представителей Демпартии в новейшей истории США, которое участвует в праймериз для выдвижения оппонента Трампу. Постепенно большинство кандидатов должно сойти с пробега, а того, кто наберет больше всех голосов на предварительных выборах выдвинет кандидатом в президенты партийный съезд. На выборах 2016 года это была экс-госсекретарь США Хилари Клинтон , которая смогла обойти основного соперника, сенатора Берни Сандерса.

Сандерс, который вновь участвует в предвыборных дебатах, был наиболее активен в этом раунде вместе с сенатором Уоррен и мэром Буттиджичем.

Особенностью дебатов стал союз Уоррен и Сандерса. По данным опросов, они борются за второе место в рейтинге кандидатов в президенты от Демократической партии. Однако в ходе прений политики скорее поддерживали друг друга, чем пытались выделиться.

Уоррен и Сандерс cхожи по своим взглядам, которые в США называются «прогрессивными». Они также близки к взглядам социал-демократов. В частности, политики настаивают на введении бесплатного медицинского страхования для американцев. Во время дебатов сенаторы активно отстаивали свои предложения перед соперниками, выступавшими с более умеренными позициями.

В то же время представители Демократической партии не могли провести дебаты без критики в адрес президента США Дональда Трампа. По данным телеканала NBC, во время прений американский лидер более 30 раз стал целью «атак» демократов. Больше всего президента критиковал Сандерс, сенатор множество раз назвал Трампа «жуликом» и «лжецом».

Сам Трамп неоднократно также нелестно отзывался о Сандерсе, называя последнего «сумасшедшим Берни». В свою очередь отделение Республиканской партии в Мичигане критически оценило выступления оппонентов, назвав их «пустыми и лишенными интеллекта». В заявлении республиканцев по итогам дебатов говорится, что слабость оппонентов дает все шансы нынешнему президенту США.