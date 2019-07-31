Минск заподозрили в сокрытии африканской чумы свиней 

Потенциальная угроза АЧС может исходить из Белоруссии. На это указывают, в частности, вспышка АЧС на польской ферме, которая расположена менее чем в 10 километрах от белорусской границы. Кроме того, в белорусской колбасе российские эксперты находили ДНК вируса АЧС. Да и ветеринарное сообщество озабочено тем фактом, что в странах, окружающих Белоруссию, АЧС фиксируется, а из Минска по этому поводу — молчок. А заболевание считается трансграничным, то есть таким, которому человеческие границы нипочем.