Минск заподозрили в сокрытии африканской чумы свиней 

Страны, которые скрывают случаи АЧС, — африканской чумы свиней — первыми несут серьезные потери. В этом уверен генеральный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. Сейчас в утаивании вспышек этой болезни подозревают Белоруссию.
«Для нас принципиально важно не получить новых источников и новых угроз по заносу вируса АЧС, поскольку за последние годы свиноводы России не только обеспечили продовольственную безопасность по свинине, но и готовятся к активному завоеванию внешних рынков», — заявил Ковалев. Его слова привел «Интерфакс».
Потенциальная угроза АЧС может исходить из Белоруссии. На это указывают, в частности, вспышка АЧС на польской ферме, которая расположена менее чем в 10 километрах от белорусской границы. Кроме того, в белорусской колбасе российские эксперты находили ДНК вируса АЧС. Да и ветеринарное сообщество озабочено тем фактом, что в странах, окружающих Белоруссию, АЧС фиксируется, а из Минска по этому поводу — молчок. А заболевание считается трансграничным, то есть таким, которому человеческие границы нипочем.
«Если следить за белорусской прессой, то можно получить информацию, что в отдельных селах полностью изымается поголовье свиней, на комплексах идет падеж животных», — объяснил Ковалев.